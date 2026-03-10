Інше

Український тренер потиснув руку Курбану Бердиєву, який раніше відвідував окупований Маріуполь.

Український фахівець Юрій Вернидуб опинився в центрі скандалу після матчу чемпіонату Азербайджану між Нефтчі та Тураном.

Після поєдинку, який завершився поразкою його команди з рахунком 0:1, наставник Нефтчі потиснув руку головному тренеру суперників Курбану Бердиєву. Відповідний момент потрапив на відео післяматчевих подій.

Цей момент на відео з 4:33.

Бердиєв є російсько-туркменським тренером, який раніше викликав резонанс через свій візит до тимчасово окупованого Маріуполя, де він зустрічався з російськими військовими.

Ситуація привернула додаткову увагу через те, що сам Вернидуб на початку повномасштабного вторгнення Росії до України вступив до лав Збройних сил України.