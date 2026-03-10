Український тренер потиснув руку Курбану Бердиєву, який раніше відвідував окупований Маріуполь.
Юрій Вернидуб, фото ФК Кривбас
10 березня 2026, 12:18
Український фахівець Юрій Вернидуб опинився в центрі скандалу після матчу чемпіонату Азербайджану між Нефтчі та Тураном.
Після поєдинку, який завершився поразкою його команди з рахунком 0:1, наставник Нефтчі потиснув руку головному тренеру суперників Курбану Бердиєву. Відповідний момент потрапив на відео післяматчевих подій.
Цей момент на відео з 4:33.
Бердиєв є російсько-туркменським тренером, який раніше викликав резонанс через свій візит до тимчасово окупованого Маріуполя, де він зустрічався з російськими військовими.
Ситуація привернула додаткову увагу через те, що сам Вернидуб на початку повномасштабного вторгнення Росії до України вступив до лав Збройних сил України.