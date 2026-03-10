Інше

Комплект під назвою Night Edition отримав унікальний хромований принт на чорному тлі, створений за допомогою 360-градусної зйомки знакових місць французької столиці.

Паризький Парі Сен-Жермен знову об'єднав зусилля з брендом Jordan від Nike, щоб випустити несподіваний п'ятий комплект форми для поточного сезону. Нова джерсі під назвою Night Edition стала стильним зізнанням у любові до унікальної енергетики нічного Парижа та його знаменитих вогнів.

Головною ідеєю створення форми стала гра світла, яка перетворює столицю Франції після настання темряви. Особливу увагу дизайнери приділили відображенням у районі площі Трокадеро — одному з найзнаковіших місць міста.

Для створення оригінального суцільного хромованого принта на чорній основі розробники використали кадри, зняті на 360-градусну камеру. Спотворений ефект малюнка ідеально відтворює заворожливе мерехтіння нічних паризьких вогнів, розсуваючи межі традиційної футбольної графіки.Замість класичного логотипа Nike (Swoosh) на грудях традиційно для цієї колаборації розміщено емблему Jordan — Jumpman.

Це вже п'ятий комплект ПСЖ у сезоні 2025/2026. Успішна співпраця парижан із брендом Nike розпочалася ще у 2018 році і відтоді вийшла далеко за межі футбольного поля. Вона поєднує спорт із вуличною модою, враховуючи величезну популярність стритвіру у Франції.

Нова лінійка Night Edition не обмежується лише ігровою формою. До повноцінної колекції, побудованої навколо монохромної ДНК, увійшли: Повсякденний одяг. Тренувальне екіпірування та передматчеві костюми. Культові кросівки Air Jordan 6 у новому виконанні. Нова форма та інші елементи колекції вже доступні для придбання в офіційних магазинах ПСЖ та на сайті Nike.