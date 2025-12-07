Інше

"Чаплі" здобули перший Кубок МЛС в клубній історії.

Президент Інтер Маямі Девід Бекхем висловився про Ліонеля Мессі в контексті завоювання першого в історії клубу Кубка МЛС. Його слова наводить ESPN.

“Це була неймовірна подорож. Він приїхав сюди не для того, щоб просто насолоджуватися життям у Маямі. Так, його родина любить місто. Але Лео приїхав вигравати, і це його суть.

Він хоче перемагати. Його самовіддача, вірність партнерам, місту, клубу – це робить його тим, хто він є. Лео – переможець. Все просто”, – сказав Девід Бекхем.

У сезоні, що минув Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі 38 матчів, забив 37 голів та віддав 25 результативних передач.