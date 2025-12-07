Інше

Аргентинський форвард став чемпіоном МЛС.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Кубка МЛС проти Ванкувера (3:1).

"З тих пір, як я приїхав до Маямі, я мріяв про цей день. Ми поступово росли, прогресували і створювали щось по-справжньому особливе — і в результаті дійшли до цього чемпіонства. Дякую моїй сім'ї та всім вболівальникам за підтримку, всій команді, персоналу та керівництву клубу за амбіції та зроблену роботу.

Дякую також Бусі та Жорді за те, що приєдналися до мене в цій пригоді та допомогли довести її до ідеального завершення. І я неймовірно радий поділитися цим моментом із вами", — написав Мессі у своєму Instagram.

Зазначимо, що Мессі завдяки цьому успіху оновив рекорд за кількістю завойованих командних трофеїв, який став 48 у його кар'єрі. Найближчим переслідувачем є його колишній партнер по Барселоні Дані Алвес — 45.

Цього сезону Мессі провів 42 матчі, в яких забив 38 голів та віддав 25 гольових передач.