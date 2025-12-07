Інше

Аргентинець в історії МЛС.

Нападник Інтер Маямі Лео Мессі висловився після перемоги над Ванкувером (3:1) у фіналі плей-офф МЛС. Цитує аргентинця ESPN.

“З самого приїзду до Маямі я мріяв про цей день. Поступово ми росли, вдосконалювалися і будували щось особливе, доки не досягли чемпіонства.

Дякую сім'ї та всім вболівальникам за підтримку, команді, персоналу та керівництву Інтер Маямі – за їхні амбіції та наполегливу працю.

Дякую Бускетсу та Альбі за те, що приєдналися до мене в цій пригоді і ось так її завершили. Дуже радий поділити його з вами», – написав Мессі в Instagram.

Зазначимо, що для Інтер Маямі цей трофей став першим в клубній історії.