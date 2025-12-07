Завершилася 1382 доба героїчного протистояння Українського народу московитському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У Фастові московити обстріляли вокзал та залізничну інфраструктуру

- Трамп відмовився надавати Tomahawk Україні - колишній посол США в Україні Вільям Тейлор

- рф вдарила дронами по Чернігівщині: в Новгород-Сіверському є жертви та руйнування

- Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде розкритикував Стратегію нацбезпеки США — VG

- Третій армійський корпус запускає Ветеранський корпус для всіх підрозділів Сил Оборони

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 4808 дронів-камікадзе та здійснили 4114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили штурм окупантів. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі. Бої не вщухають у трьох локаціях.

Вісім штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська.

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка, на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 25 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 48 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 106 окупантів, із них 58 – безповоротно. Також українські воїни знищили автомобіль, 31 БпЛА, пункт управління БпЛА, шість антен-ретрансляторів, також уразили три одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему та 21 укриття для особового складу противника.