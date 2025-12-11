Ліга чемпіонів

Наставник Бенфіки жартома прокоментував свою зустріч із колишнім підопічним Скоттом Мактомінеєм після перемоги над Наполі.

Матч Ліги чемпіонів між Бенфікою та Наполі, який завершився перемогою португальців з рахунком 2:0, ознаменувався теплою зустріччю старих знайомих.

Жозе Моурінью зустрівся зі Скоттом Мактомінеєм, якого він свого часу ввів у великий футбол у «Манчестер Юнайтед. Після фінального свистка камери зафіксували, як шотландський хавбек «Наполі» передав свою футболку колишньому наставнику.

На прес-конференції Моурінью у своєму фірмовому стилі пояснив цей епізод, згадавши часи роботи на Олд Траффорд.

"Я дав йому дебютувати у дорослому футболі. Я посадив Поля Погба на лавку запасних заради того, щоб він грав. Тому дати мені свою футболку — це найменше, що він міг зробити!" — пожартував Жозе.

Особливий» також додав, що попри поразку та смуток, Мактоміней проявив повагу: Він був засмучений результатом, але це Скотт.

"Це менталітет переможця. Ми обійнялися, і я радий бачити, як він прогресує в Італії".

Нагадаємо, що саме Моурінью був тим тренером, який повірив у вихованця академії МЮ та зробив його гравцем основи, часто ставлячи його в приклад зірковим легіонерам команди.