Інше

Штефан Ліхтштайнер очолив клуб елітного дивізіону.

Швейцарський Базель офіційно оголосив про призначення Штефана Ліхтштайнера новим головним тренером першої команди.

42-річний фахівець підписав довгостроковий контракт із клубом, який діятиме до літа 2029 року. Разом із Ліхтштайнером до тренерського штабу приєднається Паскаль Бадер, який виконуватиме обов’язки асистента головного тренера.

Ліхтштайнер добре знайомий із системою Базеля. Після завершення ігрової кар’єри у 2020 році він розпочав тренерську діяльність, працюючи асистентом у юнацьких збірних Швейцарії, а з 2022 року — у структурі Базеля, де тренував команди U15 та U16, а також відповідав за роботу з оборонцями в академії клубу. Влітку 2024 року він очолив Веттсвіль-Бонштеттен із четвертого дивізіону Швейцарії, що стало його першим досвідом роботи з дорослою командою.

У минулому Штефан Ліхтштайнер був одним із найуспішніших швейцарських футболістів. Він виступав за Грассгоппер, Лілль, Лаціо, Ювентус, Арсенал та Аугсбург, сім разів ставав чемпіоном Італії у складі туринського клубу та провів 108 матчів за національну збірну Швейцарії, забивши 8 голів.