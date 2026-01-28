Завершилася 1434 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 У Києві затримали журналістку Інну Кардаш. Її підозрюють у шпигунстві для білоруського КГБ.

🔸 Уночі війська рф масовано атакували Одесу. Три людини загинули, ще 23 постраждали, серед них — дві дитини та вагітна жінка

🔸 Українські військові спростували заяви російського МО про нібито "звільнення" Куп'янська-Вузлового на Харківщині. Вони наголосили, що селище не тільки не перебуває під контролем загарбників, а навіть не дотичне до безпосередньої лінії зіткнення

🔸 У Харківській області три російські дрони Shahed ударили по пасажирському потягу Барвінкове — Львів — Чоп. Нині відомо про двох постраждалих та п’ятьох загиблих

🔸 Четверо поліціянтів загинули під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства. Ще один правоохоронець зазнав поранення

🔸 З 2022 року росія та Україна загалом втратили близько 1,8 мільйона військових — загиблими, пораненими та зниклими безвісти. Аналітики вважають, що російські втрати сягають близько 1,2 мільйона військовослужбовців, а українські — близько 600 тисяч. Водночас дослідження вказує на те, що, попри великі втрати, росія повільно просувається: у деяких місцях просування становлять від 15 до 70 метрів на день

🔸 Через негоду без світла, за даними Міненерго, залишаються понад 500 населених пунктів у десяти областях України. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

🔸 Президент Зеленський оновив склад РНБО. До неї увійшли міністр енергетики Шмигаль і міністр оборони Федоров. Водночас зі складу вивели колишнього голову СБУ Малюка.

🔸 Президент Зеленський підтвердив, що наступна тристороння зустріч між Україною, росією та США, попередньо, запланована на неділю, 1 лютого.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (16:00)

Від початку доби на фронті відбулося 49 бойових зіткнень.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Лісківщина Чернігівської області; Біла Береза, Кучерівка, Рогізне, Волфине, Будки, Безсалівка, Рижівка, Іскрисківщина, Середина-Буда, Товстодубове, Стукалівка Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Волфине Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати у бік Куп’янська, загалом на даному напрямку відбулося одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну атаку загарбників у районі населеного пункту Дробишеве.

На Слов’янському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку населеного пункту Платонівка.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не фіксувалося.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку сьогодні противник 23 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Олександрівському напрямку агресор атакував два рази у районах населених пунктів Вербове та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили сім атак окупантів у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого. Дві атаки досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Плавнів. Авіаударів зазнали населені пункти Одарівка, Жовта Круча та Таврійське.

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Сьогодні активний день дипломатичної роботи. Щойно я говорив із Кіром Стармером, Прем’єром Британії. Сьогодні ж були в мене розмови з Прем’єром Норвегії та канцлером Австрії. Я хочу подякувати за підтримку. Дуже щира цікавість, що в перемовинах з Америкою та російської сторони. Наші команди працюють активно – сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу Президента працювали із документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань. Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну. Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на росію має бути.

Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот росії, на всю інфраструктуру російського експорту нафти. Це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше. Вже бачимо колосальні нові проблеми в агресора з федеральним бюджетом, також з інфляцією, з економічними показниками. Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. Чим для росії складніше, тим мир ближче.

Говорили з Прем’єром Британії зокрема про ці удари, про потреби захисту нашої держави та людей.

Сьогодні в Одесі протягом дня рятувальні роботи, розбір завалів після російського удару. П’ятдесят два ударні дрони саме проти міста, багато проти центру Одеси, район навколо «Привозу». Жодних військових обʼєктів там не було, немає, і фактично всі мішені російських «шахедів» – це звичайні будинки, проста цивільна інфраструктура. Жорсткий був удар. Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, не всі. Три людини загинули – мої співчуття рідним і близьким. Майже 50 людей звернулися по допомогу. І це один удар по одному місту.

Напередодні був іще російський удар по енергетиці Харкова. Удар РСЗВ – реактивної системи залпового вогню. Значні були пошкодження, відновлення буде максимально швидким – настільки, наскільки це можливо. Я хочу відзначити нашу ДСНС України, і Укренерго, і Харківобленерго – усіх фахівців, які працюють, щоб стабілізувати цю ситуацію. Кожен, хто працює зараз заради стійкості України, працює на те, щоб життя як таке перемагало.

Хочу також подякувати всім, хто працює і в Києві, і на Київщині, у Запоріжжі, на Дніпровщині, Сумщині, Чернігівщині, в усіх областях, в усіх громадах після ударів.

Був також удар росіян по газовій інфраструктурі в західній частині нашої держави. Але всюди є наша допомога. Всюди є робота заради життя і людей. Я дякую кожному, хто допомагає тим, хто поруч! Я дякую всім, хто б’ється заради України, як заради самого себе.

Слава Україні!

