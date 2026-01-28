Шановні українці, українки!

Сьогодні активний день дипломатичної роботи. Щойно я говорив із Кіром Стармером, Прем’єром Британії. Сьогодні ж були в мене розмови з Прем’єром Норвегії та канцлером Австрії. Я хочу подякувати за підтримку. Дуже щира цікавість, що в перемовинах з Америкою та російської сторони. Наші команди працюють активно – сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу Президента працювали із документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань. Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну. Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на росію має бути.

Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот росії, на всю інфраструктуру російського експорту нафти. Це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше. Вже бачимо колосальні нові проблеми в агресора з федеральним бюджетом, також з інфляцією, з економічними показниками. Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. Чим для росії складніше, тим мир ближче.

Говорили з Прем’єром Британії зокрема про ці удари, про потреби захисту нашої держави та людей.

Сьогодні в Одесі протягом дня рятувальні роботи, розбір завалів після російського удару. П’ятдесят два ударні дрони саме проти міста, багато проти центру Одеси, район навколо «Привозу». Жодних військових обʼєктів там не було, немає, і фактично всі мішені російських «шахедів» – це звичайні будинки, проста цивільна інфраструктура. Жорсткий був удар. Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, не всі. Три людини загинули – мої співчуття рідним і близьким. Майже 50 людей звернулися по допомогу. І це один удар по одному місту.

Напередодні був іще російський удар по енергетиці Харкова. Удар РСЗВ – реактивної системи залпового вогню. Значні були пошкодження, відновлення буде максимально швидким – настільки, наскільки це можливо. Я хочу відзначити нашу ДСНС України, і Укренерго, і Харківобленерго – усіх фахівців, які працюють, щоб стабілізувати цю ситуацію. Кожен, хто працює зараз заради стійкості України, працює на те, щоб життя як таке перемагало.

Хочу також подякувати всім, хто працює і в Києві, і на Київщині, у Запоріжжі, на Дніпровщині, Сумщині, Чернігівщині, в усіх областях, в усіх громадах після ударів.

Був також удар росіян по газовій інфраструктурі в західній частині нашої держави. Але всюди є наша допомога. Всюди є робота заради життя і людей. Я дякую кожному, хто допомагає тим, хто поруч! Я дякую всім, хто б’ється заради України, як заради самого себе.

Слава Україні!