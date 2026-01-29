Інше

29-річний німець уже пройшов медогляд у Сан-Хосе Ерткуейкс і готується до переїзду до США.

Німецький форвард Тімо Вернер близький до переходу в Сан-Хосе Ерткуейкс. За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, сторони вже домовилися про дострокове розірвання контракту з Лейпцигом.

За умовами угоди, німецький клуб виплатить нападнику 2 мільйони євро у вигляді компенсації. Вернер уже пройшов медичний огляд у американському клубі, після чого має офіційно приєднатися до команди з МЛС.

Контракт Вернера з РБ Лейпциг діє до літа 2026 року.

У поточному сезоні Тімо Вернер провів за "биків" лише дві хвилини у двох матчах, в яких результативними діями відзначитися не було нагоди.