Досвідчений нападник підписав короткострокову угоду з Мільйонаріос.
Фалькао, getty images
08 січня 2026, 11:34
Колишній форвард національної збірної Колумбії Радамель Фалькао продовжить кар’єру в клубі Мільйонаріос.
39-річний нападник офіційно оформив контракт із колумбійською командою терміном на шість місяців.
Для Фалькао це не перший період виступів у складі Мільйонаріос.
У сезоні-2024/25 досвідчений бомбардир уже захищав кольори клубу, провівши 29 матчів у всіх турнірах та відзначившись 11 забитими м’ячами.
Раніше стало відомо, що Ель-Каабі перевершив досягнення Роналду, Бензема та Фалькао.