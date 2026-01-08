Інше

Досвідчений нападник підписав короткострокову угоду з Мільйонаріос.

Колишній форвард національної збірної Колумбії Радамель Фалькао продовжить кар’єру в клубі Мільйонаріос.

39-річний нападник офіційно оформив контракт із колумбійською командою терміном на шість місяців.

Для Фалькао це не перший період виступів у складі Мільйонаріос.

У сезоні-2024/25 досвідчений бомбардир уже захищав кольори клубу, провівши 29 матчів у всіх турнірах та відзначившись 11 забитими м’ячами.

