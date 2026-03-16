Національна збірна Іспанії проведе товариський матч проти Сербії у рамках підготовки до чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація.

Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 27 березня, на стадіоні Естадіо де ла Сераміка у Вільярреалі, який є домашньою ареною Вільярреала.

Ця зустріч замінить матч Фіналіссіми між Іспанією та Аргентиною, який було скасовано через напружену ситуацію на Близькому Сході. Товариський поєдинок стане одним з етапів підготовки команди до чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.

Іспанія має позитивну статистику й у протистоянні із Сербією: дві перемоги та одна нічия. Востаннє команди зустрічалися у Лізі націй 2024 року, коли іспанці перемогли з рахунком 3:0 завдяки голам Емеріка Лапорта, Альваро Морати та Алекса Баени.