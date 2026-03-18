Данський голкіпер Селтіка може більше не повернутися на поле через ушкодження плеча.

Воротар шотландського Селтіка Каспер Шмейхель повідомив, що отримав серйозну травму плеча, яка, ймовірно, поставить крапку в його професійній кар'єрі. Футболісту знадобляться дві операції через розрив біцепса, ротаторної манжети та вивих плеча. Процес відновлення триватиме щонайменше 10–12 місяців.

В ефірі CBS Sports Шмейхель поділився своїми побоюваннями щодо повернення у великий футбол:

"Я поки не знаю, як на це реагувати. Я був футболістом від самого народження. Така думка спустошує. Мені дуже, дуже важко це усвідомити зараз. Мені повідомили, що це може бути кінець моєї кар'єри через вік. До того часу, як я зможу повернути форму, мені буде за 40", — зазначив голкіпер.

Данський ветеран також зізнався, що грав із пошкодженням ще з минулого сезону, ігноруючи сильний біль, що зрештою призвело до критичних наслідків.

Нагадаємо, Каспер Шмейхель здобув світову славу завдяки виступам за Лестер Сіті, з яким став чемпіоном Англії, а також грав за Манчестер Сіті, Ніццу та Андерлехт. У складі збірної Данії він був ключовою фігурою на шляху до півфіналу Євро-2020.