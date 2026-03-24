Колишній форвард Роналдо прокоментував відсутність Неймар у заявці збірної Бразилії на весняні товариські матчі. Його слова передає AS.

Багато експертів та інсайдерів очікували побачити 34-річного вінгера у складі "селесао", проте головний тренер Карло Анчелотті обрав інший склад.

"В останній час Неймар стикався з серйозними травмами, але якщо він буде в хорошій формі, я б його включив до заявки на чемпіонат світу. Він може не грати всі матчі повністю, але в технічному плані є дуже важливим гравцем і підтверджував свою цінність у кожному клубі, де виступав. Сподіваюся, що він буде у фізичній формі та доступний для тренера. Я впевнений, що Анчелотті візьме його на ЧС-2026, якщо він буде готовий", — сказав Роналдо.

Нагадаємо, що Анчелотті оголосив заявку збірної 16 березня. Бразилія найближчим часом зіграє дві товариські зустрічі — проти Франція (26 березня) та Хорватія (1 квітня).

Неймар не викликався до "селесао" з 2023 року, проте останнім часом відновив форму. У складі збірної він є рекордсменом за голами та результативними передачами — 79 забитих м’ячів та 59 асистів у 128 матчах.