Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився щодо тиску навколо можливого виклику Неймара до національної команди напередодні чемпіонату світу-2026.

Італійський фахівець наголосив, що уважно стежить за всіма думками, але рішення ухвалюватиме самостійно.

“Я спостерігаю за всім, слухаю все. Але моя роль — ухвалювати рішення. Це нормально, що кожен може висловлювати свою думку, адже у футболі немає університету. Усі можуть мати власну точку зору, бо футбол — це не точна наука. У кожного є своя думка, і я повинен поважати думки всіх”, — цитує слова тренера ESPN Brazil.

Також наставник частково відкрив карти щодо формування заявки на мундіаль, зазначивши, що вже має уявлення про склад окремих ланок команди.

“Я не хочу давати підказки (сміється), особливо з поваги до гравців, яких зараз тут немає. Остаточне рішення я ухвалю у травні, але більш-менш три воротарі вже визначені. Центральні захисники також більш-менш визначені.

У це вікно у нас є три нових гравці: Лео Перейра, Бремер та Ібаньєс. Ми хочемо оцінити не стільки їхню фізичну форму, скільки те, як вони вписуються в команду. Усі вони мають якості, щоб поїхати на чемпіонат світу. Ми візьмемо чотирьох-п’ятьох, враховуючи, що один із них може зіграти праворуч у захисті”, — додав тренер, — цитує слова Анчелотті ESPN Brazil.

Нагадаємо, Неймар не виступає за збірну Бразилії з жовтня 2023 року після отриманої травми. Водночас тема його повернення регулярно обговорюється у медіа та серед футбольної спільноти.

Найближчим часом збірна Бразилії проведе товариські матчі проти Франції (26 березня) та Хорватії (31 березня), які відбудуться у США. Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.