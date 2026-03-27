Інше

Бразильці хочуть бачити Неймара в збірній.

Півзахисник збірної Бразилії Каземіро висловився щодо можливого повернення до складу "селесао" нападника Сантоса Неймара.

"Я фанат Неймара. З мого покоління він входить до трійки найкращих: Роналду, Мессі, Неймар.

Не мені вирішувати. Але ми знаємо, якщо Неймар фізично та психологічно готовий, він один із найкращих у світі.

Тренер, тренерський штаб і сам Неймар, а також Сантос повинні розуміти, готовий він чи ні. Але ми знаємо, що якість гри Неймара беззаперечна для будь-якої національної збірної, особливо коли він у хорошій формі", – сказав Каземіро.