Африканський анектод продовжується.

Головний тренер збірної Сенегалу Пап Тіав висловився про присудження технічної поразки його команді у фіналі Кубка Африки.

"Я думав, що не відповідатиму на це питання, тому що зосереджений на своїй роботі. Найголовніше – не відволікатися. Ми знаємо, що ми є чемпіонами Африки.

Ми продовжимо працювати, щоб вигравати інші трофеї. Наша думка зрозуміла: змагання та трофеї виграються на полі. Ми це зробили, ми – чемпіони Африки", – сказав Тіав.