Африканський анектод продовжується.
27 березня 2026, 20:23
Головний тренер збірної Сенегалу Пап Тіав висловився про присудження технічної поразки його команді у фіналі Кубка Африки.
"Я думав, що не відповідатиму на це питання, тому що зосереджений на своїй роботі. Найголовніше – не відволікатися. Ми знаємо, що ми є чемпіонами Африки.
Ми продовжимо працювати, щоб вигравати інші трофеї. Наша думка зрозуміла: змагання та трофеї виграються на полі. Ми це зробили, ми – чемпіони Африки", – сказав Тіав.
Раніше Конфедерація африканського футболу задовольнила апеляцію Марокко і зарахувала збірній Сенегалу поразку у фіналі Кубка Африки з рахунком 0:3 за відхід з поля після пенальті, призначеного за фол на Браїмі Діасі на 98-й хвилині.