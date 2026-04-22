Інше

Колишній півзахисник манкуніанців поділився думками про лідерство капітана Юнайтед.

Колишній гравець Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба зробив гучну заяву щодо свого експартнера по команді Бруну Фернандеша.

У подкасті з Ріо Фердінандом 33-річний півзахисник висловив упевненість, що португалець уже міг би стати володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі, якби виступав за команду по інший бік Манчестера.

За словами Погба, Фернандеш є найкращим гравцем, який однозначно входив би до трійки лідерів у голосуванні за Золотий м'яч, якби його оточували футболісти дещо іншого профілю.

"Як думаєте, якби Бруну грав у іншій команді, він не входив би до трійки найкращих? Якщо ви поставите його в Сіті, він отримає Золотий м'яч. Він має силу, постійно бігає, він розумний. Він може грати в два дотики, в один дотик. Але коли ви не виграєте трофеї, про вас не думають у контексті таких нагород", — підкреслив француз.

Статистика 31-річного капітана Юнайтед цього сезону вражає: у переможному матчі проти Челсі минулих вихідних він віддав свою 18-ту результативну передачу в АПЛ, асистувавши Матеусу Куньї. До повторення абсолютного рекорду Тьєррі Анрі та Кевіна Де Брюйне (20 асистів) португальцю залишається всього два точних паси.

Вплив Фернандеша відзначають і всередині команди: нещодавно голкіпер Сенне Ламменс похвалив капітана за те, що той вивів роздягальню на вищий рівень. Наразі Юнайтед посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 58 очок (рівна кількість із четвертою Астон Віллою).

Маючи за плечима непростий досвід у Манчестері, Погба добре розуміє тиск, з яким стикаються молоді таланти клубу. Зокрема, він прокоментував ситуацію навколо 21-річного Коббі Майну.

Після дебюту у 2023 році та швидкого виклику до збірної Англії, півзахисник мав складний період під керівництвом Рубена Аморіма. Дійшло до того, що минулого літа Майну просився в оренду до «Наполі», але отримав відмову. Зараз, за наставництва Майкла Карріка, гравець повернувся до основи та веде переговори про новий контракт.

"Він може мати чудову кар'єру в Манчестер Юнайтед, але цей талановитий хлопець повинен знати, що важливо добре ладнати з тренером, — зазначив Погба. На запитання, чи варто Майну розглядати відхід з клубу в майбутньому, француз відповів обережно: — Мені важко сказати, що він має піти, адже його так люблять люди в Юнайтед. Яке б рішення він не прийняв, мені просто приємно спостерігати за його грою".

Погба також пригадав своє рекордне повернення до Манчестера з «Ювентуса» у 2016 році за 105 мільйонів євро. За його словами, клуб, у який він прийшов під керівництво Жозе Моурінью, кардинально відрізнявся від того, який він залишав ще за сера Алекса Фергюсона.

"Енергія була іншою. Коли я повернувся, там не було тієї чіткої культури Манчестер Юнайтед. Навіть їжа, все всередині було інакше. Це вже був не той самий клуб, з якого я колись пішов", — зізнався півзахисник.

Сам Погба зараз переживає новий етап кар'єри. Минулого літа він підписав контракт із Монако, залишивши Ювентус. Після того, як Спортивний арбітражний суд скоротив його дискваліфікацію за допінг з чотирьох років до 19 місяців, гравець повернувся на поле в листопаді.

"Я вдячний за те, що знову граю у футбол після всього, що сталося. Я дивлюся на гру зовсім по-іншому і просто хочу насолоджуватися нею", — підсумував Погба.