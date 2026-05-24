Гучний трансфер у Шотландії.

Капітан та головна зірка Гартс Лоуренс Шенкленд готується до кардинальних змін у кар'єрі. 30-річний шотландський нападник, якого тривалий час пов'язували з переїздом на Айброкс, близький до завершення переходу до складу прямого конкурента — Рейнджерс.

Очікується, що він стане першим підписанням Денні Рола у новому сезоні. Цього року Шенкленд допоміг Гартс посісти друге місце у шотландській Прем'єр-лізі, поступившись чемпіонським титулом Селтіку лише в останньому турі.

Для головного тренера Гартс Дерека Макіннеса відхід капітана стане серйозною втратою. Коли Макіннес очолив команду, збереження Шенкленда було його пріоритетом. Наприкінці сезону 2024-25 між клубом та представниками гравця виникла тривала суперечка щодо зарплати, але тоді тренеру вдалося втримати форварда, який віддячив йому 20 забитими м'ячами у сезоні, незважаючи на травму.

Тепер втрата лідера роздягальні виглядає ще болючішою через фінансову складову. За інформацією джерел, Рейнджерс активізував клаусулу, проте втрата такого гравця за відносно невеликі гроші розцінюється фанатами з Тайнкасла негативно.

Лоуренс має багатий досвід виступів як на Батьківщині (за Абердин, Данді Юнайтед, Ейр Юнайтед та інші), так і за кордоном (бельгійський Біршот). З моменту переходу до Гартс у 2022 році його результативність вражає: 88 голів у 171 матчі за команду з Тайнкасла. 236 голів у 494 матчах на клубному рівні за всю кар'єру. Звання найрезультативнішого бомбардира Гартс з часів легендарного Джона Робертсона.

Цікавий факт: Шенкленд має чудову статистику в матчах проти свого майбутнього клубу. Він забив обидва голи у переможній грі проти Рейнджерс (2:0) у вересні, приносив перемоги у грудні та травні, а також регулярно відзначався у воротах команди з Айброкса протягом 2023-2024 років.

Попри клубні перипетії, зараз увага Шенкленда зосереджена на міжнародній арені. Він є одним із п'яти нападників, яких Стів Кларк викликав до складу збірної Шотландії на фінальну частину чемпіонату світу. Путівку на турнір команді значною мірою забезпечив саме гол Лоуренса у ворота Данії в листопаді.