Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 червня 2026 року.

Завершилася 1573 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Уночі війська рф запустили по Україні 681 засіб повітряного нападу — 70 ракет і 611 БпЛА різних типів. Основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковано Дніпро та Харків. ППО знешкодила 632 цілі — 50 ракет та 582 безпілотники різних типів. Зокрема, у Києві війська рф поцілили по Успенському Собору — головному соборному храму Успенської Києво-Печерської лаври — та по будівлі Мистецького арсеналу. Окрім того, окупанти атакували Національну кіностудію імені Олександра Довженка, знищивши найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. Внаслідок атаки у Києві загинули п'ять людей, кількість потерпілих зросла до 30.

- Служба безпеки України встановила, що війська рф атакували Успенський собор Києво-Печерської лаври безпілотником типу Герань-2. Тим часом Міноборони росії перекидає провину за пошкодження Лаври на Україну. Там заявили, нібито комплекс будівель був уражений ракетою до системи ППО Patriot.

- Всі 27 країн-членів ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до блоку.

- Рада ЄС схвалила додаткові санкції проти росії паралельно з роботою над ширшим 21 санкційним пакетом. Зокрема, ЄС вводить санкції щодо 7 людей та 21 організації, які підтримують військово-промисловий комплекс росії та його посередників у третіх країнах.

- У Міноборони заявили, що військовослужбовці, які не захочуть підписувати нових, запропонованих Міністерством оборони, контрактів, служитимуть до загальної демобілізації. При цьому грошове забезпечення буде однакове і в контрактників, і в мобілізованих.

- Президент України Володимир Зеленський обговорив з американським колегою Дональдом Трампом можливість організації зустрічі з очільником рф володимиром путіним у США.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 192 бойових зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 70 ракет та 58 авіаційних ударів – скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6222 дрони-камікадзе та здійснив 2085 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 43 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один із яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Дві з цих атак іще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог проводив штурмову дію в бік Курилівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 16 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Новомихайлівка та Ямпіль. Три з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 10 разів у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного.

На Краматорському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Степанівка, Вільне та в бік Костянтинівки, Білицького.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Затишок, Шевченко, Мирне, Гришине, Сергіївка, Муравка та Новопавлівка. Три з цих атак іще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 36 окупантів та поранено 10, знищено чотири одиниці автомобільної техніки. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, дві гармати та 67 укриттів противника. Знищено або подавлено 235 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії в районах Новоселівки, Калинівського та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 16 атак окупантів, дві з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку противник п’ять разів штурмував в районах Павлівки, Степногірська та Степового. Три з цих атак іще тривають.

На Придніпровському напрямку противник атакував в бік Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!