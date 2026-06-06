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Суперником команди МЛС стане збірна зірок мексиканського чемпіонату.

Прес-служба американського чемпіонату МЛС на своєму офіційному сайті опублікувала склад на Матч всіх зірок ліги.

Виставковий поєдинок відбудеться 29 липня на стадіоні Банк оф Америка у Шарлотті (Північна Кароліна).

Суперником команди МЛС стане збірна зірок мексиканського чемпіонату.

Заявка МЛС на Матч всіх зірок була сформована голосуванням вболівальників та ЗМІ.

Воротар: Браян Сквейк (Нешвілл).

Захисники: Ентоні Марканіч (Міннесота Юнайтед), Мбекезелі Мбокадзі (Чикаго Файр), Тім Рім (Шарлотт), Енді Нахар (Нешвілл).

Півзахисники: Себастьян Берголтер (Ванкувер Вайткепс), Зав’єр Гозо (Реал Солт-Лейк), Гані Мухтар (Нешвілл).

Нападники: Уго Кейперс (Чикаго Файр), Сон Хин Мін (Лос-Анджелес), Ліонель Мессі (Інтер Маямі).

Також зазначається, що 13 додаткових гравців обере головний тренер збірної МЛС Дін Сміт, який очолює Шарлотт, а рішення ще по двох футболістах ухвалить голова ліги Дон Гарбер.