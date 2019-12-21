Англия

Испанец рассказал о возможности продления контракта с клубом.

Главный тренер Пеп Гвардиола прокомментировал возможность продления сотрудничества с Манчестер Сити.

Действующий контракт испанского наставника с "горожанами" истекает в 2021 году.

"Думаю, в футболе многое может произойти для тренера за полтора года. Мы должны вместе посмотреть, как у нас все проходит, как продвигается работа. Я много раз говорил, как прекрасно чувствую себя в клубе, конечно, я хотел бы оставаться здесь как можно дольше.

Это мое желание, но я должен быть уверен, что так будет лучше для клуба, что здесь хотят, чтобы я оставался.

Будет пять лет как я в клубе, а для этого турнира это много. Лучше быть уверенным в том, что это решение будет лучшим для всех сторон. Но у нас нет спешки", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Гвардиолы Микель Артета возглавил Арсенал.

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