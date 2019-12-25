Англия

Менеджер высказался о своей работе в английском клубе.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о том, как долго он хотел бы оставаться в своем нынешнем клубе.

"Это мой четвертый сезон, следующий сезон будет пятым. Я попытаюсь остаться и в дальнейшем, а это долго. Думаю, я невероятно хорош здесь".

"Посмотрим, заслуживаю ли я нового контракта. Уровень конкуренции значительно вырос, а ожидания выше, и мы должны посмотреть, сможем ли мы справиться с этим. Это не только мое дело. У нас есть время подумать об этом в будущем", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее испанский специалист поделился своим мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге в текущем сезоне.