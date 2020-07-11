Англия

Наставник Ман Сити не считает сезон-2019/20 полностью провальным для своей команды.

Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии в нынешнем сезоне, при этом значительно опередив в турнирной таблице своего ближайшего конкурента Манчестер Сити. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола высказался о том, что его команде не удалось защитить чемпионство.

"Манчестер Сити хочет выигрывать трофеи, поэтому, конечно, нельзя текущую кампанию назвать полностью успешной. Но нужно признать, что уровень нашей оппозиции был невероятным".

"Невозможно отрицать, что второе место в Премьер-лиге лучше, чем победа в Кубке Англии, Кубке английской лиги и прочее, включая квалификацию Лиги чемпионов, за которую борются остальные команды".

"В сезоне-2019/20 мы не были лучшими. Лучшей была другая команда. Но мы были лучше, чем остальные 18 коллективов", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, в следующем матче АПЛ Манчестер Сити сыграет в гостях с Брайтоном. Этот поединок состоится сегодня, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени.