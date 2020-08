Бывший полузащитник Челси Джон Оби Микель продолжит карьеру в Сток Сити после того, как он покинул Трабзонспор в марте этого года на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт "гончаров".

33-летний нигериец подписал с клубом из Чемпионшипа соглашение, сроки и финансовые детали которого не разглашаются.

🗣️ "If I can bring that experience and winning mentality here, then I will be happy."



👊 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗜𝗡𝗚 𝗝𝗢𝗛𝗡 𝗢𝗕𝗜 𝗠𝗜𝗞𝗘𝗟#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/XlFoqT5SB0