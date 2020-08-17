Нигерийский хавбек возвращается в английский футбол.
Джон Оби Микель, Getty Images
17 августа 2020, 18:41
Бывший полузащитник Челси Джон Оби Микель продолжит карьеру в Сток Сити после того, как он покинул Трабзонспор в марте этого года на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт "гончаров".
33-летний нигериец подписал с клубом из Чемпионшипа соглашение, сроки и финансовые детали которого не разглашаются.
Как заявил главный тренер Сток Сити Майкл О'Нил, Оби Микель хочет вернуться в английскую Премьер-лигу и завершить там карьеру.
В сезоне-2019/20 нигерийский хавбек провел за Трабзонспор 27 поединков во всех турнирах, в которых результативными действиями не отличился и заработал 8 предупреждений.