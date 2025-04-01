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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 31 березня 2025 року.

Завершилася 1132 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У третю річницю звільнення Бучі в Україну приїхали парламентарі із 17 країн Європи. Разом з ними Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час окупації частини Київщини. В Україну також приїхав і побував у Бучі особистий пастор Трампа.

🔸 Французьку ультраправу політикиню Марін Ле Пен визнали винною у зловживанні коштами Європарламенту для фінансування роботи парламентських помічників.

🔸 Марін Ле Пен, яку засудили до чотирьох років позбавлення волі, вважає вирок суду "політичним рішенням" із метою усунути її від президентських виборів 2027 року. "Я не дозволю, щоб мене так знищили. Шлях є, він вузький, але він існує. Мільйони французів вірять у мене", — сказала політикиня в інтервʼю телеканалу TF1. Вона також підтвердила, що «якнайшвидше» подасть апеляцію.

🔸 До держбюджету України надійшли близько $400 мільйонів чергового траншу від МВФ, Швеція виділила свій найбільший пакет військової допомоги для України.



🔸 Україна та США провели "першу тривалу розмову" щодо нового варіанту угоди про копалини — повідомило "Суспільне".

🔸 кремль вирішив домагатися відставки Зеленського, щоб Україна капітулювала, — The Moscow Times. За словами чиновника, наближеного до кремля, мета росії — домогтися "нестерпного тиску" Вашингтона на Київ і змусити Україну провести президентські вибори. "Зеленський не піде на територіальні поступки. Нам потрібно розв’язати проблему в корені — щоб він пішов", — заявив представник кремля. За словами іншого джерела, російського дипломата, у Путіна особиста неприязнь до Зеленського.

🔸 путін підписав указ про весняний призов на військову службу 160 тисяч росіян — пише пропагандистське агентство ТАСС.

Ця кількість більша, ніж у попередні роки. Як вказує російська служба «Радіо Свобода», у 2024 році весняний призов поширювався на 150 тисяч росіян, у 2023 році — на 147 тисяч, у 2022 році — 134,5 тисячі. Таке зростання пов'язане з указами путіна про поетапне збільшення чисельності російської армії.

🔸 Голови МЗС європейських країн погодили збільшення допомоги Україні та санкцій проти рф. Іспанія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Польща та верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас підтвердили намір посилити військову, політичну й гуманітарну підтримку України. Вони заявили, що готові й далі тиснути санкціями на росію, щоб Київ був у "найкращій із можливих позицій для забезпечення справедливого й тривалого миру".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Від початку цієї доби відбулося 175 бойових зіткнень.

Окупанти завдали одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 118 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження близько 650 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбивали шість атак противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник провів дев’ять штурмів позицій наших оборонців в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки. Українські захисники зупинили вже сім ворожих атак, два бої ще тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 26 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини і Новомихайлівки. До цього часу незавершеними залишаються шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три штурми позицій наших підрозділів поблизу Білогорівки та Івано-Дар’ївки. Дві атаки вже зупинено нашими захисниками.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім бойових зіткнень, ворог атакував в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районі Торецька. На даний час триває один бій.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 56 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Калинове, Удачне, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка, Олексіївка та в напрямках Троїцького та Горіхового. Дотепер триває шість боєзіткнень. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Удачне, Зоря, Новопідгорне, Райполе, Запоріжжя та Новоукраїнка.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 382 окупанта, 233 з них – безповоротно. Також знищено три танки, чотири автомобілі, три бойові машини піхоти, два мотоцикли, три багатоцільових тягачі легкоброньованих, також було суттєво пошкоджено три танки, автомобіль, бойову машину піхоти та міномет російських загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу. Наші оборонці вже успішно зупинили п’ять атак противника, точаться бої у чотирьох локаціях. Авіаударів зазнали Новопавлівка, Багатир, Одрадне та Веселе.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак поблизу Новосілки, Привільного та в напрямку Вільного Поля і Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Темирівка, Великомихайлівка, Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших оборонців, намагаючись просунутись в напрямках населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка. Авіаудару зазнала Малокатеринівка.

На Придніпровському напрямку агресор проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 26 атак російських загарбників, три боєзіткнення тривають. Крім цього, ворог завдав 24 авіаційних ударів із застосуванням 36 керованих бомб, а також здійснив 211 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.





Сьогодні варто відзначити воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 40-ої окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО "Щойно говорив із Премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за підтримку. Скоординували наші кроки – спільні кроки, нашу спільну дипломатію та роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки. Ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Цінуємо позицію Британії щодо тиску на росію – тиск потрібен достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний – постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти й примушувати росію до миру. Сьогодні також я подякував Кіру і всій Британії за участь представника британського парламенту – спікера Палати громад Ліндсі Гойла – у саміті в Бучі на рівні представників парламентів європейських країн. Партнери приїхали саме сьогодні, у річницю звільнення Бучі від російських окупантів. Сьогодні разом із першою леді України, зі спікерами парламентів, із Головою Верховної Ради України, з Премʼєр-міністром України ушанували пам’ять наших людей, чиї життя, на жаль, забрали окупанти. Обов’язково за все це російські злочинці повинні відповідати, і сьогодні учасники саміту були абсолютно чіткими в цьому – Європа не забуде моральних висновків із цієї війни. Не може бути такого, щоб путіна та інших російських злочинців, саму таку російську державу виводили з-під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі, в інших наших містах і селах просто неможливо. Ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність росії за війну була – і була відчутною. Я дякую всім у світі, хто допомагає. Сьогодні є новий оборонний пакет від Швеції – найбільший від початку цієї війни – 1,6 мільярда доларів. Значна частина – на закупівлю зброї та на виробництво. Також – це постачання зброї зі складів. Швеціє, дякую! Це допоможе. І ще одне. Спланували дипломатичну роботу нашої команди на квітень: Офіс, уряд – перемовини з партнерами, зустрічі. Пріоритети чіткі – максимально захищати наших людей та українські позиції, максимально активно використовувати всі можливості дипломатії та працювати разом із партнерами: з Америкою, з Європою, з усіма іншими – працювати конструктивно, щоб мир був досягнутий, і, звичайно, робити все можливе, щоб ми могли підтримувати наших людей, стійкість нашої держави та всі необхідні зв’язки зі світом. Я дякую кожному, хто допомагає! Я дякую всім українцям і українкам, які захищають нашу державу, які воюють на фронті, які працюють на Україну й українців".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!