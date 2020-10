Тоттенхэм разгромил Манчестер Юнайтед в поединке четвертого тура английской Премьер-лиги (6:1), однако большие споры вызвал эпизод с удалением Антони Мартиаля после того, он ответил на отмашку Эрика Ламелы.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо прокомментировал данную ситуацию, припомнив спорные решения VAR, которые принимались в пользу Манчестер Юнайтед.

"Я не видел момент эпизода. Может быть, посмотрю позже. Если кто-то и может жаловаться на решения VAR, то это Тоттенхэм. А если кто и не может жаловаться на VAR, то это определенно Манчестер Юнайтед".

"Я не знаю. Единственное, что точно могу сказать — мы играли очень хорошо. Я сказал своим игрокам, что хорошим результатом здесь будет победа, и мы это сделали", — заявил Моуриньо в эфире Sky Sports.

🗣"If somebody cannot cry about VAR it is Manchester United for sure".



