Наставник Тоттенхэма прокомментировал спорный эпизод с удалением Мартиаля в первом тайме матча с МЮ.
Жозе Моуриньо, Getty Images
05 октября 2020, 18:20
Тоттенхэм разгромил Манчестер Юнайтед в поединке четвертого тура английской Премьер-лиги (6:1), однако большие споры вызвал эпизод с удалением Антони Мартиаля после того, он ответил на отмашку Эрика Ламелы.
Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо прокомментировал данную ситуацию, припомнив спорные решения VAR, которые принимались в пользу Манчестер Юнайтед.
"Я не видел момент эпизода. Может быть, посмотрю позже. Если кто-то и может жаловаться на решения VAR, то это Тоттенхэм. А если кто и не может жаловаться на VAR, то это определенно Манчестер Юнайтед".
"Я не знаю. Единственное, что точно могу сказать — мы играли очень хорошо. Я сказал своим игрокам, что хорошим результатом здесь будет победа, и мы это сделали", — заявил Моуриньо в эфире Sky Sports.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.