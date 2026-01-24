Іспанія

Господарі відігралися після пропущеного м’яча та здобули перші три очки в 2026 році.

Севілья здобула вольову перемогу над Атлетіком з Більбао в матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок відбувся на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан і завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Перший тайм пройшов активно з обопільними моментами. Севілья створила кілька небезпечних атак, одна з яких завершилася голом Пеке після швидкої атаки правим флангом. У другому таймі Акор Адамс реалізував пенальті, який був призначений після гри рукою гравця Атлетика, і приніс команді перемогу.

Севілья перервала п’ятиматчеву серію без перемог. Після 21 туру обидві команди мають по 24 очки та посідають 11-е та 12-е місце.

Севілья - Атлетік Більбао 2:1

Голи: Пеке, 42, Адамс, 55 (пен) - Наварро, 40

Севілья: Влаходімос — Хуанлу, Кармона, Гудель (Буено, 73), Салас, Суасо (Осо, 58) — Соу (Кастрін, 46), Агуме, Пеке (Жордан, 81) — Адамс, Ромеро (Еджуке, 81)

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо, Вівіан, Паредес, Берчіче — Руїс де Галаррета, Хаурегісар (Весга, 72) — Наварро (Вільямс, 57), Сансет (Серрано, 77), Беренгер — Ісета (Єрро, 59)

Попередження: Гудель, Жордан — де Галаррета