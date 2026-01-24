Англія

Головний тренер Ліверпуля зізнався, що важко ухвалювати рішення щодо гравців, які багато дали клубу.

У рамках 23-го туру англійської Прем’єр-ліги Борнмут на власному полі прийматиме одного з грандів чемпіонату — Ліверпуль. Для обох команд цей поєдинок має принципове значення: господарі прагнуть стабільності та очок у боротьбі за спокійне завершення сезону, тоді як гості шукають довгоочікувану перемогу в АПЛ на старті 2026 року.

Головний тренер мерсісайдців Арне Слот прокоментував можливу ситуацію, за якої зірка команди Мохамед Салах знову може залишитися поза стартовим складом команди. За словами наставника, подібні рішення даються йому нелегко, особливо коли йдеться про футболістів із великим внеском в історію клубу.

"Мені завжди непросто, коли я залишаю гравця поза складом, а тим паче футболіста, який так багато означав для цього клубу. Але частина моєї роботи полягає в ухваленні рішень, які, на мою думку, є найкращими для команди", — цитує слова Арне Слота журналіст Фабріціо Романо.

Матч Борнмут — Ліверпуль відбудеться у суботу, 24 січня, о 19:30 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція будет доступна на Football.ua.