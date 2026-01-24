Англія

Тренер підтримав свого гравця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про півзахисника команди Родрі. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Я знаю причину наших нинішніх проблем. Знаю на 100%. Минуло 11 місяців. Дайте Родрі більше часу. Наші стандарти дуже високі і я знаю причину нашої нестабільності.

Я цілковито впевнений, що Родрі повернеться на свій рівень, але це залежить і від команди, а не тільки від нього", — сказав Гвардіола.

Цього сезону Родрі відіграв за Манчестер Сіті 15 матчів та забив один гол.