Головний тренер Арсеналу Мікель Артета відреагував на схвальні слова керманича Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли про лондонську команду.

«Завжди приємно чути позитивні відгуки про команду та про виконану роботу. Але, звісно, ​​це занадто гучні слова. На мій погляд, щоб заслужити таке звання, потрібно виграти багато чого, а ми цього не зробили.

Але ми безперечно щодня прагнемо бути кращою версією самих себе і не зупинимося, поки не досягнемо мети», – сказав Артета.
На даний момент Арсенал лідирує у чемпіонаті Англії та Лізі чемпіонів, зазнавши лише двох поразок протягом поточного сезону в усіх турнірах.