Англія

Мікель не погоджується зі словами Пепа.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета відреагував на схвальні слова керманича Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли про лондонську команду.

«Завжди приємно чути позитивні відгуки про команду та про виконану роботу. Але, звісно, ​​це занадто гучні слова. На мій погляд, щоб заслужити таке звання, потрібно виграти багато чого, а ми цього не зробили.

Але ми безперечно щодня прагнемо бути кращою версією самих себе і не зупинимося, поки не досягнемо мети», – сказав Артета.

На даний момент Арсенал лідирує у чемпіонаті Англії та Лізі чемпіонів, зазнавши лише двох поразок протягом поточного сезону в усіх турнірах.