Німеччина

У продовженні 19 туру Бундесліги

Боруссія Дортмунд не залишила жодних шансів Уніону (3:0)

На 10-й хвилині матчу Джан з пенальті відкрив рахунок. На початку другого тайму Шлоттербек подвоїв перевагу гостей. На заключних хвилинах гри Баєр довів справу до розгрому.

У підсумку Дортмунд впевнено перемагає та зберігає за собою другу сходинку, маючи у своєму активі 42 пункти. Берлінці залишаються у середині таблиці з 24 очками.

Уніон Берлін - Боруссія Дортмунд 0:3

Голи: Джан, 8 (пен), Шлоттербек, 54, Баєр, 84

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте (Шафер, 76) — Хаберер (Тріммель, 86), Хедіра, Кемляйн (Берк, 76), Юранович (П'єр Нсокі, 66) — У Йон, Ілич, Анса (Бурджу, 66)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Джан (Ансельміно, 69), Антон, Шлоттербек — Р'єрсон, Беллінгем, Нмеча, Свенссон — Баєр, Гірассі, Сілва (Чуквуемека, 79)

Попередження: Джан