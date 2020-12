На официальный сайте английской Премьер-лиги появились результаты голосования болельщиков за лучший гол, который был забит в рамках чемпионата Англии в ноябре.

По результатам опроса, автором лучшего взятия ворот в прошлом месяце стал защитник лондонского Фулхэма, который в рамках седьмого тура АПЛ забил невероятный гол в ворота Вест Бромвича, чем помог добыть "дачникам" первую победу после возвращения из Чемпионшипа.

Видео гола Олы Айна:

👏 "Absolutely outstanding" 👏 @FulhamFC defender Ola Aina is the @premierleague Goal of the Month winner for November.



Congratulations, @Aina2Ola 🏆 #BeAKing pic.twitter.com/WIN5JMMu7b