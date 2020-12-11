Нигерийской защитник получил награду за взятие ворот в поединке против Вест Бромвича.
Ола Айна, Getty Images
11 декабря 2020, 16:25
На официальный сайте английской Премьер-лиги появились результаты голосования болельщиков за лучший гол, который был забит в рамках чемпионата Англии в ноябре.
По результатам опроса, автором лучшего взятия ворот в прошлом месяце стал защитник лондонского Фулхэма, который в рамках седьмого тура АПЛ забил невероятный гол в ворота Вест Бромвича, чем помог добыть "дачникам" первую победу после возвращения из Чемпионшипа.
Видео гола Олы Айна:
Напомним, что лучшим футболистом ноября в АПЛ стал Бруну Фернандеш
из Манчестер Юнайтед, тогда как лучшим тренером турнира по итогам прошлого месяца стал наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо.