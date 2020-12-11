Англия

Нигерийской защитник получил награду за взятие ворот в поединке против Вест Бромвича.

На официальный сайте английской Премьер-лиги появились результаты голосования болельщиков за лучший гол, который был забит в рамках чемпионата Англии в ноябре.

По результатам опроса, автором лучшего взятия ворот в прошлом месяце стал защитник лондонского Фулхэма, который в рамках седьмого тура АПЛ забил невероятный гол в ворота Вест Бромвича, чем помог добыть "дачникам" первую победу после возвращения из Чемпионшипа.

Видео гола Олы Айна: