Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо получил почетный приз, о чем сообщил заблаговременно.
Жозе Моуриньо, фото АПЛ
11 декабря 2020, 15:31
Английская Премьер-лига объявила Жозе Моуриньо лучшим тренером ноября — сообщил официальный сайт АПЛ.
Тренер Тоттенхэма, еще до появления официальной информации, объявивший себя тренером месяца, без поражений прошел турнирную дистанцию в ноябре и вывел свою команду на первое место.
В сентябре лучшим тренером АПЛ стал Карло Анчелотти (Эвертон), а в октябре тренером месяца был признан Нуну Эшпириту Санту (Вулверхэмптон).
Ранее сообщалось, что игроком ноября стал Бруну Фернандеш.