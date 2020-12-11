Англия

Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо получил почетный приз, о чем сообщил заблаговременно.

Английская Премьер-лига объявила Жозе Моуриньо лучшим тренером ноября — сообщил официальный сайт АПЛ.

Тренер Тоттенхэма, еще до появления официальной информации, объявивший себя тренером месяца, без поражений прошел турнирную дистанцию в ноябре и вывел свою команду на первое место.

A special award for a special manager 👏



Jose Mourinho is the @BarclaysFooty Manager of the Month for November 🏅#PLAwards pic.twitter.com/hNal6wvnmn — Premier League (@premierleague) December 11, 2020

В сентябре лучшим тренером АПЛ стал Карло Анчелотти (Эвертон), а в октябре тренером месяца был признан Нуну Эшпириту Санту (Вулверхэмптон).

Ранее сообщалось, что игроком ноября стал Бруну Фернандеш.