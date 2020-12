Английская Премьер-лига объявила Жозе Моуриньо лучшим тренером ноября — сообщил официальный сайт АПЛ.

Тренер Тоттенхэма, еще до появления официальной информации, объявивший себя тренером месяца, без поражений прошел турнирную дистанцию в ноябре и вывел свою команду на первое место.

A special award for a special manager 👏



Jose Mourinho is the @BarclaysFooty Manager of the Month for November 🏅#PLAwards pic.twitter.com/hNal6wvnmn