Англия

Команды не вскрыли оборону друг друга с игры, а победителя встречи определил реализованный пенальти.

В поединке 12-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла отправилась в гости к Вулверхэмптону.

В течение всего матча командам не удавалось реализовать свои моменты, и все близилось к нулевой ничьей.

Под занавес матча Астон Вилла осталась в меньшинстве, когда Дуглас Луис заработал второе предупреждение, однако "волки" не воспользовались численным преимуществом.

Более того, они упустили даже ничейный результат, когда Эль-Гази уже в компенсированное время успешно реализовал пенальти. Уже после этого хавбек Вулверхэмптона Моутиньо также увидел перед глазами красную карточку, но на конечный результат встречи это никак не повлияло.

Вулверхэмптон — Астон Вилла 0:1

Гол: ... — Эль-Гази, 90+4 (пен)

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Марсал, Коуди, Саисс — Дендонкер (Рубен Невеш, 80), Моутиньо, Поденсе — Траоре, Фабиу Силва Нету.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Таргетт — Дуглас Луис, Макгинн, Рэмзи (Накамба, 90+7) — Траоре (Эль-Гази, 75), Уоткинс, Грилиш .

Предупреждения: Т раоре, Дендонкер, Моутиньо - Дуглас Луис, Кэш, Макгинн, Таргетт, Конса, Грилиш.