Англия

Кипер продолжит карьеру в Хиберниане.

Вратарь лондонского Арсенала Мэтт Мэйси перебрался в шотландский Хиберниан.

Речь идет об аренде до конца сезона.

🆕 Matt Macey is a Hibee! 👊



📝 We're pleased to confirm the signing of the 6ft 7in, 26-year-old goalkeeper from Arsenal, subject to international clearance.



💪 Matt will compete with Ofir Marciano and Kevin Dabrowski for a starting spot.



🤝 @InStatFootball. — Hibernian FC (@HibernianFC) January 8, 2021

"Я благодарен за опыт, который я получил в Арсенале, но я очень хочу играть в футбол за первую команду.

Я знаю, что здесь я получу такую возможность, поэтому мне нужно показать, что я могу делать на тренировках", — сказал Мэйси пресс-службе.

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