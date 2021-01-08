Кипер продолжит карьеру в Хиберниане.
Мэтт Мэйси, ФК Хиберниан
08 января 2021, 13:48
Вратарь лондонского Арсенала Мэтт Мэйси перебрался в шотландский Хиберниан.
Речь идет об аренде до конца сезона.
"Я благодарен за опыт, который я получил в Арсенале, но я очень хочу играть в футбол за первую команду.
Я знаю, что здесь я получу такую возможность, поэтому мне нужно показать, что я могу делать на тренировках", — сказал Мэйси пресс-службе.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.