Вратарь лондонского Арсенала Мэтт Мэйси перебрался в шотландский Хиберниан. 

Речь идет об аренде до конца сезона.

"Я благодарен за опыт, который я получил в Арсенале, но я очень хочу играть в футбол за первую команду. 

Я знаю, что здесь я получу такую возможность, поэтому мне нужно показать, что я могу делать на тренировках", — сказал Мэйси пресс-службе.

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