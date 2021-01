Вратарь лондонского Арсенала Мэтт Мэйси перебрался в шотландский Хиберниан.

Речь идет об аренде до конца сезона.

🆕 Matt Macey is a Hibee! 👊



📝 We're pleased to confirm the signing of the 6ft 7in, 26-year-old goalkeeper from Arsenal, subject to international clearance.



💪 Matt will compete with Ofir Marciano and Kevin Dabrowski for a starting spot.



🤝 @InStatFootball.