Полузащитник Арсенала Томас Партей восстановился после полученного повреждение и уже приступил к тренировкам.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт лондонцев, футболист уже занимается в общей группе со всей командой.

🤩 @ThomasPartey22 is back!



Watch the latest training edit ahead of our return to @PremierLeague action on Saturday 📺



📍 Arsenal Training Centre