За это выступали наставники клубов АПЛ.
Пеп Гвардиола с трофеем Кубка лиги, Getty images
15 октября 2021, 23:23
В Кубке английской лиги разрешили делать 5 замен в матче.
Изменения вступят в силу в конце октября, в частности на матче Вест Хэм — Манчестер Сити. Дело в том, что за это изменение выступал Пеп Гвардиола, неоднократно сетуя на ограниченное количество замен. После матча с Уикомо (6:1) специалист заявлял, что тот факт, что Англия — единственная страна, где в кубковых турнирах разрешено три замены, нелепый.
14 из 16 оставшихся в турнире клубов также недавно подчеркнули обеспокоенность по поводу напряженного графика матчей в ближайшие месяцы.
Матчи 1/8 финала Кубка английской лиги стартуют 26 октября.