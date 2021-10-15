Англия

За это выступали наставники клубов АПЛ.

В Кубке английской лиги разрешили делать 5 замен в матче.

Изменения вступят в силу в конце октября, в частности на матче Вест Хэм — Манчестер Сити. Дело в том, что за это изменение выступал Пеп Гвардиола, неоднократно сетуя на ограниченное количество замен. После матча с Уикомо (6:1) специалист заявлял, что тот факт, что Англия — единственная страна, где в кубковых турнирах разрешено три замены, нелепый.

14 из 16 оставшихся в турнире клубов также недавно подчеркнули обеспокоенность по поводу напряженного графика матчей в ближайшие месяцы.

Матчи 1/8 финала Кубка английской лиги стартуют 26 октября.