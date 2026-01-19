Англія

Іспанець висловився після поразки в принциповому матчі.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі прокоментував матч 22-го туру англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед, який завершився перемогою "червоних дияволів" з рахунком 2:0.

"Важкий день, але, звичайно, ми старалися. Іноді суперник буває сильнішим; у них було більше енергії, більше сил, більше бажання перемогти, ніж у нас, хоча ми не втратили обличчя. Але врешті-решт вони впіймали нас на контратаках і забили два голи.

Моє самопочуття? Так, я готовий виходити на поле у кожному матчі. З кожним днем я почуваюся краще, так що так, я щасливий і хочу допомогти команді у всіх аспектах", — сказав Родрі.

Нагадаємо, 19 січня Ман Сіті підписали Геї.