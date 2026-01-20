Англія

Захисник поступається за зарплатнею в клубі лише Голанду.

Стали відомі фінансові умови контракту центрального захисника Марка Геї в Манчестер Сіті.

За інформацією Transfermarkt, річна зарплатня новачка манчестерського клубу становить 18 мільйонів євро.

Більше за Геї в команді заробляє лише головна зірка Сіті Ерлінг Голанд — оклад норвезького форварда сягає 31,5 мільйона євро на рік.

У рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів клубу Геї ділить друге місце з португальським півзахисником Бернарду Сілвою. Трохи нижче розташувався єгипетський нападник Омар Мармуш, чия зарплатня складає 17,7 мільйона євро на рік.

Марк Геї провів у Крістал Пелес чотири з половиною сезони, зігравши 188 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 голів і віддав 8 асистів. Також на його рахунку 26 матчів у складі національної збірної Англії, де він є одним із ключових гравців оборони.