Англія

Алекс Тот став гравцем англійського клубу на п’ять з половиною років.

Борнмут офіційно оголосив про підписання 20-річного півзахисника Ференцвароша Алекса Тота. Молодий угорець уклав контракт із клубом до літа 2031 року.

Alex Tóth has completed his move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/pUjINuZn5x — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 20, 2026

За даними Transfermarkt, трансфер обійшовся Борнмуту у 12 мільйонів євро. Цікаво, що раніше в історії клубу вже виступав угорський легіонер — захисник Мілош Керкез, нині гравець Ліверпуля.

У поточному сезоні Тот провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 5 гольових передач. Борнмут наразі посідає 15-е місце в АПЛ, набравши 27 очок. Наступний матч команда Андоні Іраоли проведе 24 січня проти Ліверпуля.