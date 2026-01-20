Вінгер Манчестер Сіті може стати ключовим підсиленням команди Марку Сілви.
Оскар Бобб, getty images
20 січня 2026, 13:40
Фулгем зацікавлений у переході вінгера Манчестер Сіті Оскара Бобба, повідомляє Sky Sports. Сума трансферу може скласти 35 млн фунтів стерлінгів.
22-річний норвежець дебютував за "містян" у 2023 році після переходу з Волеренги у 2019-му. Його розвиток перервала травма — перелом ноги, через який Бобб пропустив майже весь сезон 2024/25. У нинішньому сезоні він провів 15 матчів у всіх турнірах, віддавши одну результативну передачу.
Також інтерес до Бобба проявляють Боруссія Дортмунд, Крістал Пелас і Севілья.
Фулгем наразі займає 11-е місце в АПЛ і 24 січня у наступному турі прийме Брайтон.