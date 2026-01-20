Англія

Вінгер Манчестер Сіті може стати ключовим підсиленням команди Марку Сілви.

Фулгем зацікавлений у переході вінгера Манчестер Сіті Оскара Бобба, повідомляє Sky Sports. Сума трансферу може скласти 35 млн фунтів стерлінгів.

22-річний норвежець дебютував за "містян" у 2023 році після переходу з Волеренги у 2019-му. Його розвиток перервала травма — перелом ноги, через який Бобб пропустив майже весь сезон 2024/25. У нинішньому сезоні він провів 15 матчів у всіх турнірах, віддавши одну результативну передачу.

Також інтерес до Бобба проявляють Боруссія Дортмунд, Крістал Пелас і Севілья.

Фулгем наразі займає 11-е місце в АПЛ і 24 січня у наступному турі прийме Брайтон.