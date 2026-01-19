Англія

Півзахисник отримав довіру від Майкла Карріка, але контрактне питання лишається відкритим.

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну найближчим часом не залишатиме клуб.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 20-річний англієць тепер очікується у складі "червоних дияволів" після миттєвої довіри з боку Майкла Карріка.

Раніше Мейну розглядав варіант оренди, аби отримувати регулярну ігрову практику та продовжити розвиток. Водночас, за інформацією джерела, мова ніколи не йшла про повноцінний трансфер — футболіст не планував остаточного відходу з Манчестер Юнайтед.

Наприкінці грудня з’являлися повідомлення, що молодий хавбек може вирушити в оренду до Наполі, прагнучи повторити шлях Скотта Мактомінея та довести власну цінність керівництву клубу. Однак нині ситуація змінилася: Мейну готовий боротися за місце в команді на Олд Траффорд.

За словами Фабріціо Романо, ключовою темою для Манчестер Юнайтед у найближчі місяці стане контрактна ситуація Коббі Мейну, оскільки поточна угода спливає влітку 2027 року. Переговори щодо майбутнього молодого півзахисника можуть стати одним із пріоритетів клубу.