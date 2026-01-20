Іспанія

Каталонці шукають підсилення на воротарській позиції на випадок відходу тер Штегена.

Каталонський клуб розглядає можливість підсилення воротарської позиції 30-річним Алеком Реміро з Реала Сосьєдад. Це рішення пов’язане з потенційним відходом Марка-Андре тер Штегена та бажанням підвищити конкуренцію між воротарями.

У нинішньому сезоні Реміро провів 20 матчів, пропустивши 28 голів, один "сухий" поєдинок.

Минулого сезону відступна клаузула воротаря становила 50 мільйонів євро, що значно ускладнювало його трансфер. Однак ситуація змінилася: залишилося лише півтора року контракту, і тому його ціна може впасти.

Барселона наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал Мадрид на одне очко. Наступний матч каталонців відбудеться 21 січня у Лізі чемпіонів проти Славії.