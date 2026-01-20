Франція

Нарті обрав французький клуб і підписав контракт до 2030 року.

Французький Ліон офіційно оголосив про підписання атакувального півзахисника Ноа Нарті.

Як повідомляє пресслужба клубу, за 20-річного гравця молодіжної збірної Данії U-21 Ліон заплатив Брондбю 7,5 мільйона євро. Угода також передбачає бонуси в розмірі до 2,5 мільйона євро, а данський клуб отримає 20% від суми можливого майбутнього трансферу футболіста.

Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює вартість Нарті у 8 мільйонів євро. Контракт датського хавбека з Ліоном розрахований до кінця червня 2030 року.

До переходу у Францію Ноа Нарті виступав виключно в структурі Брондбю. За першу команду він провів 71 матч у всіх турнірах, у яких забив 12 голів і віддав 12 результативних передач. Також на рахунку футболіста 10 поєдинків у складі збірної Данії U-21.

Нагадаємо, наприкінці грудня Ліон орендував нападника Реала Ендріка до кінця сезону, той вже встиг відзначитися дебютним м'ячем.