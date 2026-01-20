Англія

Форвард Крістал Пелес може найближчим часом стати гравцем туринського клубу.

Нападник Крістал Пелас Жан-Філіп Матета повідомив керівництву лондонського клубу про свою готовність продовжити кар’єру в Ювентусі.

За даними інсайдерів, переговори між сторонами просуваються успішно, і французький форвард може приєднатися до туринців уже до кінця поточного тижня. Ювентус планує оформити угоду у форматі оренди з обов’язковим правом викупу, сума якого складе 30 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Матета взяв участь у 33 матчах у всіх турнірах у складі Крістал Пелас, відзначившись 10 забитими м’ячами та двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Шериф коштуватиме Крістал Пелес кругленьку суму.