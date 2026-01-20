Англія

18-річний півзахисник може приєднатися до французького клубу на правах оренди до кінця сезону без опції викупу.

Марсель працює над підписанням півзахисника Арсенала Ітана Нванері.

Як повідомляється, 18-річний хавбек може приєднатися до французького клубу на правах оренди до кінця сезону. При цьому угода не передбачатиме опції викупу футболіста, оскільки Арсенал розглядає Нванері як важливий актив на майбутнє.

Зазначається, що інтерес до молодого таланта "канонірів" проявляють також інші клуби з англійської Прем’єр-ліги та європейських чемпіонатів.

У поточному сезоні Нванері провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним забитим м’ячем.

Марсель наразі посідає третє місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи в активі 35 очок. Свій наступний матч команда Роберто Де Дзербі проведе 21 січня в Лізі чемпіонів проти Ліверпуля.