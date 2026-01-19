Англія

Капітан мерсисайдців звернувся до вболівальників.

Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк обурений поведінкою вболівальників після матчу 22-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі (1:1).

"Розчарування — ось слово, яке безумовно спадає мені на думку. Це реальність, нам потрібна підтримка. Мені не подобається, коли мене освистують мої власні фанати", — зізнався ван Дейк.

Ця нічия продовжила неприємну серію: вперше з сезону 1980/81 Ліверпуль не зміг обіграти вдома жодну з трьох команд, що піднялися з нижчого дивізіону (раніше були нічиї з Сандерлендом та Лідсом). Втрата очок відкинула мерсісайдців від лідерів чемпіонату.

Проте є і хороші новини для вболівальників червоних: найближчими днями до команди повернеться Мохамед Салах. Єгиптянин, який посів четверте місце на Кубку африканських націй, має підсилити атаку команди перед важливими виїздами до Марселя та Борнмута.