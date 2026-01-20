Англія

Гол Костуласа на 90+1-й хвилині врятував господарів від поразки у матчі 22-го туру АПЛ.

У поєдинку 22-го туру англійської Прем’єр-ліги Брайтон на своєму полі зумів уникнути поразки в матчі з Борнмутом — зустріч завершилася внічию 1:1.

Перший тайм пройшов за рівної боротьби, а єдиний гол до перерви забили гості. На 32-й хвилині Борнмут отримав право на пенальті, який упевнено реалізував Маркус Таверньє, точно пробивши лівою ногою.

Після перерви Брайтон значно додав в активності та створив низку моментів біля воріт суперника. Гра стала більш жорсткою, що підтверджують численні жовті картки, а у складі Борнмута матч ускладнили вимушені заміни через травми Адлі та Таверньє.

Розв’язка настала вже в компенсований час. На 90+1-й хвилині Костулас, який вийшов на заміну, замкнув передачу ван Геке з центру штрафного майданчика та зрівняв рахунок, принісши Брайтону важливе очко.

Нічия стала закономірним підсумком напруженого протистояння, у якому обидві команди мали свої шанси на перемогу, але так і не змогли дотиснути суперника.

Брайтон — Борнмут 1:1

Голи: Костулас, 90+1 - Таверньє, 32 (пен)

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Кадіоглу (Боскальї, 89) — Гіншелвуд (Балеба, 66), Гросс — Гомес (Рюттер, 66), Груда (Мінте, 66), Мітома — Велбек (Костулас, 77)

Борнмут: Петрович — Хіменес (Мілосавльєвич, 90), Гілл, Сенесі, Трюффер — Кук, Скотт — Адлі (Діакіте, 79), Таверньє (Сміт, 71), Крупі (Крісті, 71) — Еванілсон

Попередження: Велбек, ван Геке — Сенесі, Сенесі, Сміт, Петрович, Петрович