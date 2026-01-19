Англія

Головний тренер Астон Вілли відзначив сильні сторони команди у сезоні.

Астон Вілла зазнала поразки в домашньому матчі 22-го туру АПЛ, поступившись Евертону з рахунком 0:1.

Головний тренер команди Унаї Емері визнав розчарування від результату, але підкреслив успіхи клубу у сезоні:

"Хоча нам дуже потрібна була перемога, ця поразка викликає у нас фрустрацію, але ми приймаємо її, тому що проводимо дійсно фантастичний сезон. Сьогодні ми програли дуже сильній команді. Коли ми зустрічалися з ними у вересні, це був зовсім інший момент, але сьогодні ми програли і повинні це прийняти, продовжуючи працювати", — сказав Емері.

Тренер додав: "Я незадоволений тим, як ми програли цей матч, але повинен це визнати. Мені потрібно кілька годин, щоб відновити душевну рівновагу і продовжити роботу. Сезон у нас дійсно фантастичний, але сьогодні ми програли, нам потрібно це прийняти. Вітаю суперника".

Таким чином, Астон Вілла не змогла обійти Ман Сіті та піднятися на другу сходинку АПЛ. Команда Унаї Емері має 43 залікові бали та йде на третьому місці.